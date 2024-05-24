Вeeline cloud обеспечит Сибирь новой облачной инфраструктурой

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud («Билайн облако») реализует новый проект на базе дата-центра группы компаний Key Point в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители Вeeline.

Первая очередь дата-центра ГК Key Point в Новосибирской области емкостью 440 стоек по 7 кВт ИТ-нагрузки запущена в техническую эксплуатацию в феврале 2024 года. Общая проектная емкость ЦОДа составит 880 стоек, а мощность – 11 МВт. Новый дата-центр успешно прошел двухступенчатую процедуру сертификации Uptime Institute по уровню надежности Tier III и обеспечивает стабильную работу вычислительных систем любого поколения. Большая часть первой очереди новосибирского ЦОДа уже зарезервирована. Одним из основных пользователей исторически является Вeeline cloud.

«ВымпелКом» участвует в проекте не только в качестве крупного клиента дата-центра, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД ГК Key Point после завершения строительства трёх независимых волоконно-оптических трасс. Новый дата-центр стал самым большим коммерческим ЦОДом в Сибирском регионе и одним из самых крупных дата-центров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.