«Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере

«Аскон» объявила о выходе веб-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах.

Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами.

Благодаря веб-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на ОС на базе Linux. Браузер и доступ в интернет – это всё, что нужно пользователям для подключения к серверу, где централизованно хранятся проектные данные: проектировщику, чтобы отправить чертёж на согласование, руководителю, чтобы выдать задания сотрудникам, BIM-менеджеру, чтобы проверить модель на коллизии и оставить к ней замечания.

Используя Pilot на мобильных устройствах, сотрудники смогут и в командировках оставаться в курсе изменений по проекту, быстро отвечать на сообщения и брать в работу новые задания. Эксперты получат возможность просматривать чертежи и оставлять к ним замечания, так что согласование проектной документации займёт меньше времени. Руководители, без доступа к компьютеру, будут контролировать сроки выполнения заданий. Сотрудник стройконтроля, находясь на площадке, откроет чертёж в браузере смартфона и отследит по нему качество выполнения работ. Это только часть примеров того, как продукты Pilot в веб-редакциях сделают удобнее совместную работу и сократят сроки проектирования и строительства объектов.

Веб-редакции выпущены для всей линейки продуктов Pilot: Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ICE и Pilot-ECM. Пользователи текущей версии веб-редакций могут: работать с BIM-моделью: просматривать дерево объектов и их свойства, рассекать модель и скрывать элементы для визуальной экспертизы, измерять габариты; создавать новые документы из файлов PDF и XPS; работать с документами: просматривать, масштабировать, оставлять заметки и замечания, скачивать, просматривать версии; работать с исходными файлами проектов: просматривать структуру хранения, загружать новые файлы на сервер, скачивать и удалять, вкладывать файлы в задания и процессы; просматривать структуру проектов, создавать и редактировать атрибутивную информацию элементов; настраивать доступ для сотрудников и подразделений к отдельным документам и файлам, к целым разделам и проектам; выдавать задания, контролировать их исполнение, фильтровать и сортировать; указывать статус пользователя и назначать заместителей; переписываться в чатах по заданиям и замечаниям.

Возможности веб-редакций будут расти. В ближайшие месяцы появятся инструменты измерения модели, точки взгляда, гизмо для перемещения вспомогательных объектов (оборудования, малых архитектурных форм и т.д).

Веб-редакции доступны бесплатно всем пользователям продуктов Pilot начиная с версии 24.12 от 14.04.24 и выше.