Hybrid вышла на рынок Мексики

Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, вышла на рынок Мексики с продуктом VOX. В планах компании – обеспечить присутствие в каждой стране Латинской Америки. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

VOX — это решение на базе ИИ, с помощью которого рекламодатели могут размещать яркие креативы с высокой видимостью и нестандартными спецэффектами. Рекламные форматы VOX встраиваются в контент популярных сайтов и обеспечивают оптимальное расположение рекламы в фокусной позиции — в центре экрана. С помощью платформы бизнес может выстроить позиционирование, создать необходимые ассоциации с брендом через интеграцию в подходящий контент, подобранный ИИ-алгоритмами.

Компания Hybrid, чьим продуктом является VOX, постоянно занимается мониторингом всех крупнейших рынков в мире и проводит посев по самым перспективным и быстроразвивающимся направлениям. Так, компания рассматривает весь регион Латинской Америки как развивающийся рынок.

Мексика была выбрана как самая перспективная страна для развития programmatic-рынка в регионе. Сегодня рекламный рынок в стране активно развивается. На него выходят американские вендоры, разрабатывающие DSP-системы. При этом конкуренция ниже, чем в США. Кроме того, в Мексике достаточно хорошо развита финансовая система. С мексиканскими компаниями и банками работает вся Латинская Америка. Бизнес, который ведет деятельность по всему региону, преимущественно открывает штаб-квартиры в стране.

«Изучив ситуацию с programmatic-системами, мы решили пойти по другому пути. В Мексику мы вышли с брендом VOX, чтобы избежать избыточной конкуренции с американскими DSP-решениями. Мы используем умения, навыки и инструменты programmatic, но позиционируемся как продукт с различными рекламными форматами, в частности, имиджевыми, основанными на медийной рекламе. Такой подход позволил нам открыть голубой океан и найти больше возможностей выйти через креативы и интересные стратегии», — сказал Сергей Ковалев, коммерческий директор Hybrid.

Исследования рынка начались еще в конце августа 2023 г. В полном составе команда начала свою работу с первого февраля.

Офисом в Мексике руководит Виктория Ярикова. Она имеет 20-летний опыт работы в цифровом маркетинге и электронной коммерции. До работы в Hybrid она сотрудничала с такими компаниями, как Retail Rocket (Mexico), Gradientt (Vietnam) на С-level позициях. Она 12 лет помогала международным компаниям успешно открывать бизнес в новых географических точках, включая латиноамериканский регион и регион Юго-Восточной Азии, адаптируя бизнес-процессы, продукты и команды к новой культуре. Навыки межкультурной коммуникации и психология — ее главные ключи к созданию сильной команды, которая обеспечит экспоненциальный рост бизнеса.

В планах Hybrid до 2030 г. нарастить присутствие в каждой стране Латинской Америки. После Мексики компания планирует осваивать рынки Аргентины, Бразилии, Чили и страны Карибского бассейна.

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Hybrid — международная программатик экосистема с собственным стеком технологий и решений для любых рекламных целей. Компания разрабатывает инструменты диджитал маркетинга для ведущих мировых агентств и брендов на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. Наличие собственной команды разработчиков позволяет реализовать любые технологически сложные продукты и адаптировать их под запросы клиентов. Продукты: Hybrid Platform — одна из ведущих DSP-платформ в России, позволяющая построить программатик-экосистему внутри агентства или бренда и реализовывать рекламные кампании на всех этапах: от планирования до post-campaign анализа; VOX — AI-vision платформа, позволяющая интегрировать рекламу визуального контента на крупнейших сайтах. Креативы размещаются в фокусных позициях и получают 100% viewability; Hybe — In-house платформа для продвижения мобильных приложений бренда; Flamp — платформа для автоматизации работы с креативами; Hybrid Metaverse — AR House, разрабатывающий и продвигающий виртуальные пространства в метавселенных.