ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис

Компания «Ренессанс Жизнь» применяет облачный сервис Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), чтобы извлекать данные из комплектов документов для оформления страховых договоров и случаев. Разработчик технологии — компания «Биорг», резидент фонда «Сколково». Ежемесячно страховая обрабатывает через ИИ-сервис 35 тыс. страниц различных форм документов. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

«Автоматическая обработка заявлений и документов клиентов успешно применяется в компании более 5 лет. С ростом компании возросли требования по скорости, качеству и экономической эффективности используемого сервиса. В прошлом году мы провели исследование рынка и в ходе тендера выбрали компанию «Биорг», которая предложила условия, максимально удовлетворяющие нас по всем аспектам», — сказал вице-президент по цифровой трансформации страховой компании «Ренессанс Жизнь» Александр Мольский.

«Биорг» распознает для «Ренессанс Жизнь» в том числе рукописные сведения. Довольно часто встречаются формы с плохим почерком. Соотношение рукописных и печатных заявлений примерно 50/50.

В условиях конвейерной работы бывает, что даже отсканированные изображения не обладают четкостью: например, на обработку поступает скан-копия с уже сделанной копии документа. Вместе с рукописными элементами это затрудняет автоматическое распознавание документа.

На платформе Beorg Smart Vision изображения документов обрабатывает каскад нейросетей. ИИ улучшает изображение, нормализует его, распознает представленные значения и возвращает данные в информационную систему страховой компании.

«Наличие своего краудсорсинга позволяет нам оперативно проверять значения, которые ИИ распознает с низким порогом уверенности. Для этого данные в обезличенном виде, иногда посимвольно, поступают операторам нашей платформы. Люди вводят спорные значения вручную и тем самым заодно дообучают ИИ. Операторы работают удаленно в различных регионах России. Таким образом, мы не только получаем возможность обеспечить непрерывность бизнес-процесса для наших клиентов, мы также создаем дополнительные удаленные рабочие места в наших регионах», — сказал Александр Миронов, директор направления госпрограмм компании «Биорг».

По условиям договора, время обработки документа составляет не более 30 минут с момента поступления в контур «Биорг». Фактически распознанные данные возвращаются к заказчику в течение нескольких минут. Обработка комплекта документов с рукописными данными проходит в срок до 12 минут.