МТС прокачала мобильную связь в крупных населенных пунктах Забайкалья

ПАО «МТС» модернизировала сеть мобильной связи в крупных населенных пунктах Забайкальского края. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE для более 44 тыс. забайкальцев, проживающих в этих городах и поселках, скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация затронула десятки базовых станций Забайкальского края в городах Могоча, Шилка, поселках Могойтуй, Агинское, Домна, Сбега и Ксеньевка. Качественные характеристики сети удалось повысить благодаря рефармингу - переводу частот, выделенных под поколение связи 2G и 3G на современный стандарт мобильной связи LTE. Что позволило нарастить скорости мобильного интернета в крупных населенных пунктах региона, снизить нагрузку на сеть, увеличить емкость сети, обеспечить усиленное покрытие и возможность оперативно реагировать на потребности пользователей.

В зоне улучшения качества связи города и поселки, расположенные на подъезде к федеральным трассам Р-297 «Амур», Р-258 «Байкал» и А-350 «Чита-Забайкальск – граница КНР». Отправляясь отдыхать на Байкал, пляжи Приморья или в приграничную Маньчжурию, забайкальцы, туристы и авто путешественники могут загружать в соцсети фото и видео красивых пейзажей, совершать видеозвонки в HD-качестве, смотреть кино и слушать музыку онлайн.

«В Забайкалье туристы отправляются исследовать исторические памятники, как например, Бутинский дворец или действующие буддийские дацаны Читинский, Агинский, самую северную пустыню в мире – Чарские пески. Большой популярностью пользуются национальные парки «Чикой», «Алханай», где можно понаблюдать за редкими животными в естественной среде. Скоростной мобильный интернет поможет выстроить удобный и безопасный маршрут и поделиться с друзьями и подписчиками в социальных сетях и в личном блоге фотографиями природных красот Забайкалья», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.