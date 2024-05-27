CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов»

Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность использовать короткий формат клипов для привлечения новой аудитории, пользователи «VK Видео» — возможность смотреть клипы внутри сервиса. Короткие вертикальные видео доступны в приложении «VK Видео» на Android и в скором времени появятся на других платформах.

Фёдор Ежов, директор видеосервисов VK, сказал: «VK Клипы» — это замечательный формат для потребления контента, когда у вас есть всего несколько минут для того, чтобы узнать что-то новое и интересное. При этом некоторые клипы, например, трейлеры шоу и кинофильмов, дадут вам возможность перейти на полную версию видео. Мы надеемся, что эти нововведения понравятся пользователям и помогут насладиться ещё большим разнообразием контента».

Короткие видео будут попадать в рекомендации — подборки контента, хайлайты самых смешных моментов, ролики про животных или лучшие моменты из фильмов, создаваемые искусственным интеллектом на основе предпочтений каждого пользователя. Блок с клипами будет отображаться в ленте видео и в поиске, и при клике на клип он сразу запустится. Можно будет выбрать, остаться в горизонтальных видео или в длинной ленте коротких, — достаточно свайпнуть влево, чтобы переключиться на следующее видео.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Больше половины ответов ChatGPT на вопросы по программированию неверны. Зато чат-бот говорит уверенно и без стеснения

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В работе СДЭК крупный сбой. Посылки не выдают больше суток

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Инвесторы оценили онлайн-школу водителей в 765 миллионов

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024