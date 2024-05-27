В приложении «Мой Tele2» появилась функция отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки

Tele2, российский оператор мобильной связи, первым добавил в «Мой Tele2» функцию отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки: теперь клиенты сами выбирают удобный формат общения в чате. Это быстро, удобно и часто проще, чем писать текст, считают в Tele2.

Новая функция позитивно влияет на показатель клиентской удовлетворенности: 86% абонентов, отправивших голосовые сообщения в чате, оценивают консультацию на «отлично». Это на 4,5 п. п. выше среднестатистического значения.

Кроме того, возможность отправлять войсы в чате оператора поможет клиентам решать вопросы с сотрудником поддержки при временных и постоянных ограничениях зрения или в случаях, когда писать просто неудобно. Одно из направлений работы в совершенствовании цифровых каналов коммуникации Tele2 – повышение доступности приложения для пользователей. Новая функция пригодится абоненту с нарушениями зрения, а также в ситуации, когда набирать текст в приложении сложно – если ярко светит солнце или заняты руки.

Несмотря на неоднозначное отношение в обществе к уместности голосовых сообщений, клиенты оператора активно пользуются этой функцией в мессенджерах и социальных сетях. С 2022 г. количество пользователей войсов в Telegram выросло в два раза. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов, и, поскольку обмен голосовыми прочно вошел в обиход пользователей, запуск новой функции в приложении стал органичным этапом развития сервиса.