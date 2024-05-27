В Юго-западном микрорайоне Ульяновска выросла скорость мобильного интернета «МегаФона»

Оценить новое качество связи смогли жители улиц Юго-западная, Камышинская и 154 стрелковой дивизии в столице Ульяновской области. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование в местах повышенной нагрузки на сеть.

Как показывают замеры оператора, после расширения инфраструктуры средняя скорость передачи данных в микрорайоне составляет 20 Мбит/с, а максимальная — достигает 130 Мбит/с. Теперь абоненты компании могут без задержек скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы и общаться по видео даже в часы пиковой нагрузки. Также проведенные работы увеличили площадь покрытия сети 4G там, где ранее сигнал был недостаточным.

Преобразования коснулись жилых кварталов и близлежащей к ним территории в юго-западной части Ульяновска. Использование высокочастотного диапазона позволило улучшить связь в том числе внутри зданий и сооружений различного назначения: в многоквартирных домах, торговых, образовательных и спортивных учреждениях.

«Мы следим за застройкой города и при необходимости вводим дополнительные телеком-объекты в районах, где растет число жителей. Сразу после запуска оборудования абоненты в Юго-западном микрорайоне начали суммарно прокачивать по 46 ТБ в месяц. Такой объем соизмерим с загрузкой 10 тыс. фильмов в разрешении для широкоформатных экранов», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.