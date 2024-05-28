«Авито Работа»: половина россиян хотят переобучиться новой профессии

Аналитики «Авито Работы» провели опрос более семи тыс. россиян и выяснили, что ровно половина опрошенных (50%) хотели бы освоить новую профессию и продолжить свой карьерный путь по другой специальности. От такой возможности отказались бы только 27% респондентов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом по данным «Авито Работы», зимой 2024 г. число вакансий с возможностью переобучения выросло почти в шесть раз. При этом интерес кандидатов к таким предложениям увеличился на 72%.

Желание освоить новую профессию в большей степени свойственно женщинам (52% против 47% среди мужчин), специалистам в возрасте 25-34 лет (59%) и 35-44 лет (55%). Такое же намерение выразили работники автомобильного бизнеса (58%), онлайн-торговли (58%), административной работы (57%) и сельского хозяйства (56%).

Среди причин, по которым россияне хотели бы освоить новую профессию, чаще всего респонденты называли повышение заработной платы (45%), стремление к личному развитию и самореализации (38%), желание иметь собственное дело (30%), улучшение условий труда (23%), а также смену коллектива и профессиональной среды (16%).

При этом многие респонденты отметили, что самой желанной для переобучения и перехода стала сфера ИT. Ее выбрали 16% респондентов. Вторым по популярности оказался сегмент административной работы (6%), а третье место разделили HoReca и ритейл — по 5% каждый.

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«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,5 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.