«Банки.ру» обновил логотип впервые за 19 лет

Финансовый маркетплейс «Банки.ру» провел рестайлинг. Обновление символизирует новый этап развития платформы, который открывает пользователям доступ к расширенным финансовым возможностям и сервисам — дополненной финансовой реальности. Об этом CNews сообщили представители «Банки.ру».

Логотип «Банки.ру» был разработан почти 20 лет назад (запуск проекта состоялся в марте 2005 г.) и с этого момента практически не менялся. Это был комбинированный логотип с названием бренда на латинице «banki.ru», подзаголовком «нформационный портал» и трехцветной иконкой в виде столбчатого графика. Фирменный знак символизировал рейтинг банков, ведь изначально «Банки.ру» представлял собой базу по банкам Москвы и вкладам, а также ленту банковских новостей.

По мере развития проекта на сайте появились форум, народный рейтинг, разделы по кредитам, вакансиям, резюме и базы данных по банкам других регионов. Компания росла, менялось позиционирование бренда, но только логотип оставался неизменным. Единственная перемена заключалась в тэглайне «информационный портал», который в скором времени из заголовка убрали.

Сегодня из агрегатора и информационного портала «Банки.ру» перерос в финтех-компанию. Привычный многим логотип не отражал новое позиционирование бренда и миссию финансового маркетплейса, а отвечал скорее запросам агрегатора и рейтингового агентства.

С каждым годом «Банки.ру» расширяет свое присутствие на рынке. За последние три года компания выросла почти в три раза. На платформе уже >17 млн зарегистрированных пользователей, ежемесячно «Банки.ру» обрабатывает >2,2 млн заявок на финансовые продукты. Среди партнеров — более 300 финансовых организаций (банки, МФО, страховые и инвестиционные компании). Народный рейтинг эволюционировал в целую экосистему: количество отзывов о банках, МФО, страховых и инвестиционных компаниях достигло почти 2 млн.

В 2022 г. «Банки.ру» получил статус оператора финансовой платформы Банка России. Это значит, что помощью сервисов «Банки.ру» можно не только подобрать оптимальный потребительский кредит, вклад, карту, но и оформить финансовый продукт полностью онлайн почти из любого региона России без визита в офис банка.

Для изменения визуальной концепции бренда «Банки.ру» было проведено стратегическое исследование, включающее анализ компании, рынка, трендов, а также интервью с целевыми сегментами аудитории. В реализации проекта помогало известное на рынке дизайн-бюро Щука, которое работало с айдентикой таких брендов как «Циан» и «Авито». Рестайлинг коснулся не только логотипа, но и цветовой гаммы, чтобы придать платформе современный и более диджитальный вид. Новый логотип Банки.ру состоит из иконки и названия бренда. Нейминг теперь на кириллице, а иконка в логотипе стала более лаконичной, представляя собой стилизованный растущий график из шести квадрокругов. Количество цветов в знаке сократилось до одного, от оранжевого и зеленого компания отказалась. Голубой цвет, по мнению пользователей, больше остальных ассоциируется с финансовой сферой и цифровыми сервисами. Решение по выбору логотипа компания принимала с помощью своих пользователей — более 1,5 тыс. человек помогли «Банки.ру» сделать выбор.

Фирменный знак в логотипе теперь символизирует не рейтинг банков, а весь спектр финансовых решений и продуктов. В нем присутствует рост и стабильность, при этом увеличилось количество элементов, появилась множественность. За счет градации оттенков в знаке также появляется пространственность, это передаёт новую визуальную концепцию бренда: «Банки.ру» — дополненная финансовая реальность.

Фирменный стиль «Банки.ру» адаптирован под современные тренды и вкусы своей целевой аудитории. Новая визуальная айдентика призвана подчеркнуть современный и инновационный подход к предоставлению финансовой информации и услуг, делая процесс общения с платформой более комфортным и удобным для пользователей.

При выборе логотипа платформы ориентиром были выбраны потребности двух ключевых сегментов целевой аудитории. Это пользователи, для которых наиболее важен расширенный ассортимент предложений, скорость, поддержка, и те, кому важнее кратчайший пользовательский путь, прозрачность условий, скидки и акции.

«Мы всегда стремимся быть на шаг впереди, предоставляя как можно большему количеству пользователей доступ к лучшим финансовым решениям. Сегодня Банки.ру — это простой и доступный каждому инструмент дополненной финансовой реальности для достижения целей и благополучия в жизни. Рестайлинг платформы — лишь один из шагов в направлении этой цели и совершенствования нашего сервиса. Мы надеемся, что обновление логотипа и и стиля бренда понравится нашим пользователям и сделает их опыт взаимодействия с платформой еще более приятным», — сказала директор по маркетингу «Банки.ру» Юлия Майорова.

Впереди у «Банки.ру» много планов. Ключевой — развивать текущие сервисы и персонализировать их под потребности пользователей, улучшая алгоритмы с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта. Финансовый маркетплейс активно развивает мобильное приложение и личный кабинет, работает над созданием кобрендинговых карт и центра поддержки клиентов. Все это направлено на улучшение пользовательского опыта, развитие гибкости и удобства сервисов компании.