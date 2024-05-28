CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

Фото-ловец: в России представили бота для поиска своих снимков в потоке изображений

Компания Botcreators, разработчик умных решений для бизнеса и событий представила бота, созданного с использованием искусственного интеллекта, который облегчит участникам мероприятий поиск своих фотографий. Бот доступен для пользователей как в VK, так и в Telegram. Об этом CNews сообщили представители Botcreators.

Работает это просто: участники мероприятий отправляют боту свою фотографию, на которой четко видно лицо, и нейронная сеть на основе этой фотографии анализирует весь собранный фотоархив с мероприятия. В результате пользователи получают подборку всех снимков, где они запечатлены, прямо в чат.

«Наша технология позволяет не тратить время на самостоятельный просмотр сотен фотографий, а получать только те снимки, где вы действительно присутствуете», — отметил представитель Botcreators, коммерческий директор «Искусство автоматизации» Евгений Боровков.

Авторская технология распознавания лиц, которая легла в основу чат-бота при его создании, впоследствии может быть использована для различных бизнес-нужд: от уже зарекомендовавшего себя поиска снимков главных лиц компании для контента и фотоотчетов и до совершенствования работы пропускных систем на предприятии. Она будет применима в малом и среднем бизнесе, которому недоступны решения, используемые ИТ-гигантами.

Основная инновация бота заключается не только в его функциональных возможностях, но и в методах разработки.

«Мы оптимизировали процесс создания бота, используя нейросеть. Около 80% кода было сгенерировано ИИ, что значительно ускорило разработку и позволило нам сосредоточиться на настройке и оптимизации конечного продукта», — отметили представители Botcreators.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Больше половины ответов ChatGPT на вопросы по программированию неверны. Зато чат-бот говорит уверенно и без стеснения

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В работе СДЭК крупный сбой. Посылки не выдают больше суток

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Инвесторы оценили онлайн-школу водителей в 765 миллионов

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024