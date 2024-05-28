«Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Российские разработчики программного обеспечения и оборудования «Киберпротект», Orion soft и Yadro подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Компании договорились о совместных усилиях, направленных на технологическую интеграцию для создания отечественных комплексных решений, которые будут отвечать потребностям рынка и актуальным вызовам цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Системы хранения данных, платформы виртуализации и системы резервного копирования играют ключевую роль в формировании современной ИТ-инфраструктуры. Эти технологии обеспечивают эффективное управление данными, оптимизацию использования ресурсов, повышение надежности и отказоустойчивости информационных систем.

В настоящее время набирает обороты процесс перехода компаний на российские ИТ-решения. Он требует не только расширения и развития продуктового портфеля, предоставляемого производителями оборудования, но и обеспечения совместимости аппаратных платформ с экосистемой отечественного ПО, характеризующимся бесшовной миграцией, планомерным внедрением и качественной сервисной поддержкой.

Для эффективного решения этих задач разработчик систем резервного копирования и защиты данных «Киберпротект», разработчик платформ виртуализации Orion soft и производитель высокоэффективных серверов и систем хранения данных Yadro договорились о стратегическом партнерстве. Вместе компании будут создавать, развивать и продвигать передовые технологии, продукты и услуги в сфере инфраструктурных решений.

Компании имеют не только успешный опыт подтверждения совместимости своих продуктов, но и опыт совместной разработки для создания глубоких интеграций между программной и аппаратной средой. В частности, системы хранения Tatlin и серверы линейки VEGMAN и Х поддерживают работу с платформой виртуализации zVirt, система резервного копирования «Кибер Бэкап» работает с zVirt в безагентном режиме, а также осуществляет резервное копирование на СХД Tatlin.BACKUP с дедупликацией, работает с другими СХД Tatlin . Среди планов разработчиков — повышение эффективности совместной работы решений и внедрение поддержки аппаратных снапшотов на СХД Tatlin при резервном копировании виртуальных машин.

«Принятые национальные цели развития страны предполагают интенсивный переход ключевых отраслей экономики и госсектора на использование отечественного ПО и оборудования. Одновременно с этим необходимо обеспечить технологическую независимость по направлениям цифровой трансформации, экономики данных и ряду других областей, — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект». — Это возможно только при последовательном и системном выстраивании отношений между технологическими компаниями, лидерами рынка. Сегодня как никогда важна связка между разработчиками ПО и оборудования — мы не просто поддерживаем совместимость продуктов, но за счет технологической интеграции создаем новые возможности и комплексы решений, необходимые заказчикам для достижения своих целей».

«Благодаря высокой степени вертикальной интегрированности на базе собственных ресурсов — от разработки микропроцессорных ядер до создания, производства, продажи и сервисного обслуживания высокотехнологичной продукции — мы можем полностью контролировать жизненный цикл продукта, развивать его функционал и создавать глубокие интеграции с программными продуктами партнеров-разработчиков. Таким образом удается повышать качество совместных решений для заказчиков и развивать отрасль в целом», — сказал Александр Бакулин, коммерческий директор Yadro.

«Нам важно не только расширять портфель решений, которые успешно функционируют с платформой виртуализации zVirt, но также повышать надежность и стабильность их работы. Наши с компаниями “КиберПротект” и Yadro продукты уже эффективно дополняют друг друга, и мы намерены совершенствовать их совместную работу, чтобы предлагать заказчикам системный подход к внедрению и развитию инфраструктуры», — сказал Михаил Орловский, директор по технологическим альянсам Orion soft.

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«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба, которые заинтересованы в надежной киберзащите, сохранности данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты Киберпротекта входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.

Yadro — российская технологическая компания, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, платформа терминального доступа Termit, а также решение для безопасного хранения и доступа к конфиденциальной информации StarVault. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой и включены в реестр Минцифры.