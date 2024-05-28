«МегаФон»: в Курганской области растет число приверженцев здорового образа жизни

За последние три месяца интерес к правильному питанию и занятиям в спортивных клубах вырос почти на 25% относительно аналогичного периода 2023 г. Такие данные получили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Данные Big Data показывают, что в 2024 г. число поклонников ЗОЖ в регионе начало расти в феврале, а за весенние месяцы увеличилось на 45% по сравнению с началом года. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В марте и апреле 2024 г. в Курганской области востребованность сайтов и приложений с информацией о полезной еде и сбалансированном питании выросла на 98%. В то же время вдвое увеличились и запросы в интернет-магазинах с инвентарем и одеждой для занятий спортом.

В весенние месяцы зауральцы на треть активнее, чем в зимние, знакомились с предложениями курганских фитнес-клубов. Жители региона решительнее всего были настроены улучшить здоровье в начале весны – пик запросов пришелся на март 2024 г.

Существенно выросло желание курганцев заниматься с тренером в фитнес-зале. Интерес к ресурсам региональных школ и студий йоги с начала весны 2024 г. вырос на 27%. А вот онлайн-занятия древними практиками для гармонизации души и тела, наоборот, сдали позиции – обращение к таким ресурсам категории снизилось примерно в 10 раз по сравнению с февралем 2024 г.

Горожане стали проводить больше времени не только в спортивных клубах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике оператора, самыми популярными местами для прогулок весной становятся новый стадион-парк Энергетик, Центральный парк культуры и отдыха, экотропа в Рябково, ландшафтный парк в Заозерном районе и набережная. В апреле 2024 г. пользовательский трафик на этих маршрутах вырос в среднем на 32%.

«Приобщиться к здоровому образу жизни и закрепить полезные привычки курганцам помогают цифровые сервисы. Мы развиваем телеком-инфраструктуру как в областном центре и пригородах Кургана, так и в сельских населенных пунктах. Зауральцам все комфортнее следить за ЗОЖ-тенденциями, они могут скачивать приложения, отслеживать свою активность в течение дня, находить единомышленников в социальных сетях, участвовать в тематических челленджах. Широкое покрытие сетью четвертого поколения и скорость интернета в смартфонах зауральцев, которая сегодня может достигать 100 Мбит/с, позволяет максимально использовать современные технологии и на улице, и в спортивных залах», – отметил Юрий Горбатов, технический руководитель «МегаФона» в Курганской области.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.