«МТС Линк Курсы» вошли в реестр отечественного ПО

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявляет о включении сервиса «МТС Линк Курсы» в единый реестр отечественного программного обеспечения. Сервис зарегистрирован в категории «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области образования».

Теперь заказчики могут экономить до 20% от стоимости программного продукта: в соответствии с Налоговым кодексом РФ, операции по предоставлению лицензий на решения, включенные в единый реестр отечественного ПО, не облагаются НДС. Кроме того, компании получают дополнительные гарантии надежности и долгосрочности сделки: продукты из реестра не покинут отечественный рынок внезапно, заставив пользователей срочно искать альтернативы. В настоящее время многие организации сотрудничают только с поставщиками, программы которых входят в реестр отечественного ПО.

«МТС Линк Курсы» — это платформа для создания онлайн-курсов и организации обучения. Решение позволяет автоматизировать обучение и запускать больше образовательных продуктов в короткие сроки. Курсы — уже вторая программа «Вебинар Технологии», включенная в реестр.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (единый реестр отечественного ПО) — это система учета программ российского происхождения. Чтобы в него попасть, программному продукту необходимо пройти тщательную проверку экспертов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Специалисты изучают происхождение ПО, его правообладателей, а также убеждаются в том, что сопровождение ПО осуществляется российским юридическим лицом, а данные хранятся на территории Российской Федерации

«Решения для обучения всегда были важнейшим направлением для нас как разработчика: начало нашей экосистеме положила вебинарная платформа, а сервис «Курсы» (ранее — We.Study) существует с 2018 года. «Курсы» — отличный инструмент, который подходит для организации обучения как коммерческим компаниям, так и образовательным учреждениям. Регистрация в реестре отечественного ПО — важный этап в развитии продукта. Уверены, что она поможет укрепить доверие рынка и обеспечит дополнительные преимущества для наших клиентов», — отмечает Владимир Казаков, менеджер по продукту бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк».