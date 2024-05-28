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МТС присоединила к сети 58 малых населенных пунктов в Архангельской области

Цифровая экосистема МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 58 населенных пунктов Архангельской области. Работы провели в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Оператор обеспечил связью и мобильным интернетом небольшие и удаленные от крупных центров поселки, в каждом из которых проживает от 80 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате масштабных работ по расширению покрытия LTE в регионе, доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 15 тыс. местных жителей в 15 районах области. Больше всего населенных пунктов было включено в Вельском, Коношском, Пинежском, Плесецком, Мезенском и Устьянском районах.

«Сотовая связь и мобильный интернет – это давно уже не роскошь, а одна из базовых потребностей населения. Устранение цифрового неравенства и покрытие качественной связью малых населённых пунктов региона является социально важной задачей, ведь это, как правило, удалённые местности, где люди также нуждаются в доступе к финансовым и социальным услугам, которые с помощью интернета можно сейчас оформить и получить онлайн. В этих посёлках проживает много представителей старшего поколения, которым необходимо оставаться на связи со своими детьми и внуками. Каждый житель области должен иметь возможность позвонить и выйти в интернет», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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