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МТС Travel: популярность Москвы, Краснодара и Владивостока летом выросла вдвое

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения в России на лето. По данным на конец весны 2024 г., спрос превышает прошлогодний уровень на две трети. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Лидером по количеству бронирований жилья на будущее лето является Санкт-Петербург – на него приходится более десятой доли от всех заказов. Еще 8% бронирований сделано в столице. При этом традиционно высокий спрос сохраняется в прибрежных курортных городах и поселках Краснодарского края, среди которых Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик – суммарно число заказов там превышает 10% от всех по России.

Сильнее всего по стране – более чем в два раза – выросло количество бронирований в Москве, Краснодаре и Владивостоке.

Значительный прирост заказов связан в том числе с увеличением горизонта планирования. В этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда – на 15 дней раньше, чем делали это в 2023 г. Такая тенденция является следствием растущей популярности внутреннего туризма. Россияне заблаговременно задумываются об отдыхе, чтобы успеть выбрать наиболее привлекательные и выгодные варианты.

По данным на конец весны 2024 г., средний чек на размещение в отелях и других объектах туристического жилья по стране вырос на 20% год к году и составляет 5600 руб. в сутки.

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Топ-10 городов России по количеству бронирований на лето 2024 г.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

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