CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Петербург обошел Москву по бронированиям на лето

Цифровая экосистема МТС и сервис путешествий МТС Travel проанализировали бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения в России на лето. Петербург — самый популярный город у путешественников в предстоящем сезоне, на него приходится более десятой доли от всех заказов в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков экосистемы, 12% от всех бронирований туристического жилья по стране приходится именно на Петербург. В среднем, сутки в петербургском отеле летом обойдутся в 5 700 рублей. На втором месте — Москва (8%), замыкает тройку самых популярных направлений на лето Сочи и Адлер с 7%. Традиционно сохраняется высокий спрос на прибрежные курортные города и поселки Краснодарского края, суммарно число заказов в этом регионе превышает 10% от всех заказов по стране.

Как отмечают авторы исследования, в этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда: на 15 дней раньше, чем делали это в прошлом году. Такая тенденция — следствие растущей популярности внутреннего туризма. Путешественники заблаговременно задумываются об отдыхе, чтобы успеть выбрать наиболее привлекательные и выгодные варианты.

Ранее экосистема МТС запустила цифровой путеводитель по Петербургу и Ленинградской области, который подстраивается в зависимости от желаний и интересов туриста. Сервис составляет персональную подборку с идеями для досуга, проживания и ресторанами. Он включает больше ста мест в городе и окрестностях.

***

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Больше половины ответов ChatGPT на вопросы по программированию неверны. Зато чат-бот говорит уверенно и без стеснения

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В работе СДЭК крупный сбой. Посылки не выдают больше суток

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Инвесторы оценили онлайн-школу водителей в 765 миллионов

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024