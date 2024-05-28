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WMT Group создала ИИ-решение для измерения уровня стресса сотрудников в корпоративных коммуникациях

Подразделение Augmented Communications Labs от ИТ-компании WMT Group создало решение на базе искусственного интеллекта для измерения уровня стресса своих сотрудников.

Решение состоит из двух продуктов: AC Meet — онлайн-ассистент коммуникаций, который в режиме реального времени считывает эмоции вместе с речью сотрудников во время видеозвонков и моментально предлагает решения по адаптации коммуникаций; AC HRM — аналитический помощник, который помогает в сборе аналитики и статистики по состоянию всех сотрудников. Об этом CNews сообщили представители WMT Group.

ACM уже прошел пилотное тестирование и удачное внедрение во внутреннюю экосистему коммуникаций WMT Group. Подобных аналогов в HR-Tech ранее не существовало на российском технологическом рынке.

Сейчас компания нацелена на внедрение нового функционала и масштабирование продукта с проведением дальнейших пилотных тестирований.

«Многие топ-менеджеры ИТ-компаний скептически относятся к внедрению искусственного интеллекта во внутренние процессы компаний. Хотя ИИ решает множество задач: от автоматизации рутинных процессов до адаптации корпоративных коммуникаций. Мы стремимся приручать новые технологи, которые в будущем определенно будут способствовать реструктуризации бизнес-процессов», — сказал Игорь Никитин, CEO WMT Group.

***

WMT Group более пяти лет создает ИТ-продукты с быстрым выходом на рынок, разрабатывает ИИ-решения для коммуникаций в командах и помогает крупному технологическому бизнесу нанимать сильных ИТ-специалистов

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