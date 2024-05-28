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«Яндекс Маркет» откроет новый склад на территории фулфилмент-центра в Ростове-на-Дону в 2025 году

В 2025 г. на территории фулфилмент-центра «Яндекс Маркета» в Ростовской области завершится строительство нового складского помещения. Его площадь составит более 20 тыс. кв. метров, а общая зона хранения увеличится почти до 47 тыс. кв. метров. Это создаст дополнительные рабочие места в регионе и увеличит количество доступных слотов для хранения товаров в Ростовской области.

«Расширение фулфилмент-центра связано с ростом объёма продаж товаров через «Маркет» в Ростовской области. В марте 2024 г. количество отгруженных заказов с нашего склада в Ростове-на-Дону выросло в 2,5 раза год к году. В этом году мы также запустили новые транзитные направления в регион из Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани, так что потребность в новых слотах хранения ощутимо возросла», — сказал операционный директор «Яндекс Маркета» Александр Костин.

На территории фулфилмент-центра «Маркета» уже ведутся строительные работы. Обновлённый склад будет вмещать в себя более 16 млн товаров. Кроме мезонина, полезная площадь которого составит почти 68 тыс. кв. метров, на складе появится помещение особого температурного режима. Оно позволит хранить разные товары с соблюдением необходимых параметров температуры и влажности. Весь объект реализуют под конкретные технические требования Маркета.

Расширение складских помещений способствует развитию инфраструктуры «Маркета» в регионе и стимулирует рост электронной коммерции. С помощью обновлённого фулфилмент-центра локальные продавцы смогут экономить время на отгрузку товаров, а местные покупатели — получать свои заказы быстрее.

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