МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края

ПАО «МТС» сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на двух крупнейших нефтегазовых месторождениях, расположенных на севере Красноярского края. Благодаря увеличению пропускных способностей каналов связи скорости мобильного интернета на промышленных площадках и в районе вахтовых поселков выросли в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к обновленной сети получили более трех с половиной тысяч работников нефтегазовой промышленности в районе вахтовых поселков на Ванкорском и Юрубчено-Тахомском месторождениях. Мобильный интернет ускорился также в Игарке, где проживает более 3000 человек, и в четырех поселках — Снежногорске, Туре, Туруханске и Байките — общей численностью более 11 тыс. жителей.

Занятые в разработке месторождений инженеры и рабочие теперь могут оставаться на связи с родными и близкими во время вахтовых смен, а также смотреть фильмы со смартфона, слушать музыку и пользоваться привычными мобильными приложениями. Жители отдаленных от «большой земли» поселков Крайнего Севера смогут активнее пользоваться мессенджерами и в оперативном режиме узнавать новости с помощью видеосервисов, а у прилетевших в Туруханск в рамках рыболовного тура туристов со всей России появится возможность лучше ориентироваться на местности с помощью картографических сервисов.

Ранее МТС расширила магистральный канал на Ванкорском месторождении благодаря установке нового телеком-оборудования. С помощью технологии NB-IoT, которой оснащены базовые станции на месторождении, компании-разработчики и подрядные организации могут разворачивать цифровые сервисы интернета вещей — системы умного видеонаблюдения и видеоаналитики и облачные технологии, — для автоматизации процессов и развития инфраструктуры предприятий в целом.

«Мы последовательно работаем над развитием инфраструктуры связи в крае, включая отдаленные районы Крайнего Севера. Красноярский край — второй по площади регион России, при этом расстояние между соседними населенными пунктами может достигать сотен километров. В таких условиях качественная связь и возможность оставаться на связи с близкими становятся первой необходимостью, в том числе и для вахтовиков, которые трудятся на крупных месторождениях. Каждый раз проект по модернизации сетей в отдаленных северных районах — это непростая задача, но мы успешно с ней справляемся. Например, в прошлом году мы ускорили мобильный интернет в районе крупнейших месторождений Северо-Енисейского золотоносного района — Благодатном, Олимпиадинском, Ведуге, Эльдорадо и других ключевых промышленных площадках региона», - сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.