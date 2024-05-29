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Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 6% россиян

Проект Сбербанка по внедрению оплаты покупок по биометрии продолжается, но большинство экономически активных россиян пока не доверяют новому способу оплаты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Как и год назад, восемь из 10 россиян не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 6%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%.

Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и все же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди россиян до 34 лет (9% плюс 1% уже расплачивается таким способом). Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 393. Время проведения: 27—28 мая 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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