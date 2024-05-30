Челябинцы торопятся привести себя в форму: интерес к онлайн-тренировкам вырос в 2,8 раза

В 2024 г. челябинцы стали активнее интересоваться спортивными тренировками в онлайн-формате. Трафик на сайты подобной тематики вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители региона отдают предпочтение ресурсам, где представлены разные направления фитнеса, а также есть возможность занятий с персональным тренером. Важным является и комплексный подход, когда вместе с физической нагрузкой даются советы по питанию и изменению пищевых привычек. Также южноуральцам интересна информация о том, как правильно тренироваться на уличных спортивных площадках – трафик на сайт workout.su вырос на 65% год к году.

Повышенный интерес к тематическим платформам отмечается с приходом весны. Так, наибольший всплеск активности зафиксирован в мае, когда трафик вырос 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Не все жители региона могут регулярно посещать фитнес-центры, а потребность в онлайн-тренировках есть как у тех, кто постоянно живет в небольших населенных пунктах, так и у тех, кто уезжает за город на летний период. Чтобы наши абоненты могли продолжать тренироваться онлайн в любом месте и в любое время, мы обеспечиваем устойчивую мобильную связь на территории всего региона – только в апреле мы модернизировали почти 80 телеком‑объектов, в результате скорость передачи данных возросла на 30% по сравнению с показателем прошлого года», – сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

Чаще всего спортом занимаются в будни – в пятницу трафик на сайты с онлайн-тренировками вырастает на 29% по сравнению со среднедневным значением. Наименее активным днем по физической активности с применением тематических ресурсов, как правило, становится суббота.

«В спорте – как и в любом другом деле, главное – начать. Всего 15 минут зарядки в день составят почти 100 часов тренировки в год. Обязательно визуализируйте фигуру мечты и выключите в голове “Захаровну” – так называю внутренний голос, который шепчет, что занятия можно отложить. Идите к своей цели, получайте удовольствие от тренировок и ваше тело скажет вам “спасибо”!» – сказал Евгений Новоселов, пловец, мастер спорта международного класса, серебряный призер Чемпионата Европы и пятикратный победитель Чемпионата России.

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«МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.