«МегаФон»: весной 2024 г. югорчане увлеклись ЗОЖ

В Югре стало больше приверженцев здорового образа жизни. С начала 2024 г. интерес к правильному питанию и занятиям в спортивных клубах вырос в восемь раз относительно аналогичного периода 2023 г. Такие данные получили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

За первые пять месяцев 2024 г. ресурсы с предложениями югорских фитнес-клубов стали популярнее в 6,6 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее. Решительнее всего жители региона были настроены улучшить здоровье перед началом и в середине весны 2024 г. – пик запросов пришелся на февраль и апрель 2024 г.. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к здоровью, которое поддерживается в интернет-среде. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Ханты-Мансийском автономном округе более чем в 8 раз увеличились запросы в интернет-магазинах с инвентарем и одеждой для занятий спортом. В то же время востребованность сайтов и приложений с информацией о полезной еде и сбалансированном питании выросла на 43%.

Значительный интерес жители округа проявляют к ресурсам региональных школ и студий йоги, в марте и апреле он увеличился на 72%. Примечательно, что постепенно теряют свои позиции онлайн-занятия древними практиками для гармонизации души и тела. Весной 2024 г. обращение югорчан к ресурсам категории «йога онлайн» снизилось более чем в четыре раза по сравнению с началом 2024 г.

Северяне стали проводить больше времени не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике оператора, в столице Югры максимальный интерес горожан зафиксирован к прогулкам по набережной речного вокзала, в парках имени Бориса Лосева и Самаровский Чугас. В апреле пользовательский трафик на этих маршрутах вырос в среднем на 34%. Сургутяне стали чаще бывать в парках За Саймой и Кедровый лог. За весну 2024 г. в этих популярных локациях трафик также увеличился на треть.

«Цифровые сервисы помогают югорчанам быть в тренде – следить за ЗОЖ-тенденциями и вести здоровый образ жизни. Благодаря развитой телеком-инфраструктуре пользователи в городах и селах региона могут скачивать нужные приложения, находить единомышленников в социальных сетях и участвовать в челенджах, отслеживать физическую активность в течение дня и закреплять полезные привычки, – сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе. – С начала года наши инженеры уже успели обновить сеть более чем в 200 локациях, запустить базовые станции в новых микрорайонах и в дачных поселках. Широкое покрытие сетью четвертого поколения и скорость интернета в смартфонах северян, которая сегодня может превышать 100 Мбит/с, позволяет максимально использовать современные технологии и в спортивных залах, и на открытых спортивных площадках».

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.