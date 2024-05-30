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МТС прокачала сеть на пути к Старожиловскому конному заводу XIX века

МТС сообщила об обеспечении высокоскоростным мобильным интернетом LTE трассы на пути в поселок Старожилово. Теперь жители района могут пользоваться стабильно высокими скоростями мобильного интернета и сверхчетким голосовым сигналом, в том числе туристы, которые приезжают увидеть главную достопримечательность, Старожиловский конный завод XIX века.

Компания МТС установила дополнительное телеком-оборудование стандарта LTE в деревне Акуловский участок, которая находится на трассе Рязань-Старожилово, там же расположена и железнодорожная станция «Старожилово». Связь и быстрый интернет улучшились также в Вороново, Акулово, Рязанских садах и Ефремово.

Новое оборудование разгрузило сеть и в самом райцентре, где находится Старожиловский конный завод, который был построен известным архитектором Фёдором Шехтелем в конце XIX века для Павла Григорьевича фон Дервиза, крупного строителя железных дорог в Российской империи. Множество туристов приезжают в Старожилово, чтобы увидеть и разместить в соцсетях фотографии комплекса сооружений конного завода: манежа в неоготическом стиле, хозяйственного здания с башней, сохранившихся элементов усадебного дома. Старожиловский конный завод – действующий, он единственный в России и в мире по разведению и сохранению лошадей русской верховой породы. Завод ведет активную работу по ее популяризации в интернете и соцсетях, постоянно развивая это направление.

«МТС продолжает работу по цифровизации достопримечательностей и популярных мест отдыха Рязанской области. Теперь туристы могут делиться фотографиями творения Шехтеля, визитной карточки Старожилова, а значит, его интересную историю и смогут узнать жители других регионов. Наш опыт показывает, что наличие связи позволяет кратно повысить популярность туристических локаций нашего региона», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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