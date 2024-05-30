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МТС прокачала связь в брянском Сураже

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети в Сураже Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в центре города выросла на 30%.

МТС запустила на улице Ворошилова дополнительное телеком-оборудование, которое позволило увеличить скорость мобильного интернета и усилить «голос» на расстоянии до четырех километров. В зоне покрытия – административный сектор, автовокзал, учреждения образования, бизнеса, торговли, производственные цеха и склады.

Местные жители и приезжие могут без задержек загружать почту, соцсети, читать новости, пользоваться госуслугами, оплатой онлайн и другими цифровыми сервисами. Добавленные частоты позволили также снизить нагрузку на сеть, увеличить ее емкость, обеспечить усиленное покрытие в городе, где проживает более 10 тыс. человек.

«Современные цифровые сервисы все время обновляются, появляются цифровые решения, который ставят перед сетью новые задачи. МТС в Брянской области проводит регулярную модернизацию, особенно в тех местах, где трафик особенно быстро растет. Это трассы и крупные населенные пункты. Сураж является не только районным центром, куда жители приезжают в больницу, оформить нужные документы, сделать покупки; через город лежит дорога на Мглин, Унечу, Клинцы и впоследствии на Брянск. Кроме того, новая скорость мобильного интернета и ёмкость необходимы подрядным организациям, которые заняты на реконструкции очистных сооружений на целлюлозно-бумажном комбинате», – сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Также высокоскоростное LTE потребуется для дорожников, которые прокладывают трассу от комбината к новому мосту через Ипуть. Это необходимо для развития производства и оптимизации логистики комбината, который обеспечивает картоном всю Центральную Россию.

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