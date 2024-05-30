МТС разогнала мобильный интернет в медовой столице Приамурья

ПАО «МТС» модернизировала сеть LTE в поселке Архара Амурской области. Благодаря установленному дополнительному телеком оборудованию скорость мобильного интернета в окружном центре на юге области выросло в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Архаринский округ и поселок Архара известны далеко за пределами области благодаря меду, который здесь ежегодно добывают около 300 тонн. «Архаринский мед» - известный в России и за рубежом бренд. Наибольшей популярностью пользуется липовый и таежный мед. Его поставляют в Москву, Екатеринбург, Сахалин, Якутию и в КНР. Для ценителей сладкого лакомства в Архаринском округе ежегодно проходит фестиваль «Золотая пчелка», где можно оценить качество меда и узнать больше о продукции пчеловодов. Скоростной мобильный интернет МТС позволит архаринским медоводам подключать цифровые сервисы для рекламы и продажи продукции, вести прямые эфиры, рассказывая о достоинствах архаринского меда, и искать новые рынки сбыта.

«Архаринский округ популярная туристическая локация. Туристы и путешественники приезжают полюбоваться на цветение лотоса Комарова, наблюдать за животными и краснокнижными птицами в Хинганском заповеднике. Архаринский округ хорошо известен палеонтологам и любителям ископаемых животных – в 1990 г. на его территории было обнаружено Кундурское местонахождение динозавров. Проведенные работы по модернизации телеком-оборудования позволит жителям, туристам и исследователям пользоваться цифровыми сервисами и гаджетами, а также не испытывать неудобств с мобильным интернетом даже во время пиковых нагрузок на сеть», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.