«МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД

Операторы кикшеринга ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более одного человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения и культуры вождения электросамокатов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Штрафы действуют во всех 145 городах присутствия сервиса.

С 27 мая 2024 г. сервисные штрафы за основные нарушения кратно увеличиваются. Новые санкции:

– Езда в состоянии алкогольного, наркотического опьянения — штраф 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 14 дней).

– Использование электросамокатов несовершеннолетними: передача управления ребенку — штраф 10 тыс. руб. и пожизненная блокировка; управление самокатом до 18 лет — блокировка в приложении (ранее – блокировка).

– Езда на электросамокате двух и более человек — штраф 5 тыс. руб. (ранее — штраф 800 руб.).

– Неспешивание на пешеходном переходе — штраф 1 тыс. руб. (ранее — предупреждение, а при повторном нарушении — блокировка до одного месяца).

– Неправильная парковка — штраф 500 руб. (ранее — предупреждение, а при повторном нарушении — штраф 1 тыс. руб.).

– ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на один месяц).

– ДТП по вине пользователя причинением вреда имуществу — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на один месяц).

– ДТП по вине пользователя с причинением вреда инфраструктуре — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 14 дней).

Штрафы за езду в нетрезвом виде, а также за ДТП по вине пользователя операторы будут выносить при наличии соответствующих подтверждающих документов от компетентных органов, например, ГИБДД и других органов исполнительной власти.

С начала сезона «МТС Юрент» выписал порядка 35 тыс. штрафов по всей России. Из них более 15 тыс. — в Москве, более 5 тыс. — в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге — порядка 3 тыс. штрафов, в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде — более 1,5 тыс. в каждом. В Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону — более 1 тыс. в каждом, более 600 в Ижевске, порядка 400 в Тюмени, Уфе и Воронеже. Больше всего штрафов вынесено за неправильную парковку и езду вдвоем.

Сервис также начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации с помощью сервиса МТС ID. В настоящий момент выявлено и заблокировано около 2000 аккаунтов, зарегистрированных на несовершеннолетних пользователей.

«2024 г. «МТС Юрент» объявил «Годом безопасного самоката» и ужесточение штрафов за нарушения для повышения безопасности поездок — одно из ключевых мероприятий. Таким образом мы принудительно прививаем культуру вождения тем пользователям, которые по каким-то причинам продолжают не соблюдать ПДД. Отдельно хотелось бы поблагодарить наших коллег-операторов за то, что поддержали нашу инициативу по увеличению штрафов за нетрезвую езду до 100 тыс. руб.», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

Средства от штрафов операторы кикшеринга направят на развитие образовательных и инфраструктурных проектов, которые будет полезны городам и пользователям. Для этого рассматривается вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности.

Также, 1 руб. с каждой поездки «МТС Юрент» будет направлять на развитие городской инфраструктуры для безопасной езды на самокатах и образовательные мероприятия.

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«МТС Юрент» – оператор шеринговых электросамокатов. Управляет флотом из более чем 130 тыс. электросамокатов в 145 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.