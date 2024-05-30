Нижний Новгород вошел в десятку направлений по количеству бронирований жилья для летнего отдыха

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервиса путешествий «МТС Travel» проанализировала бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения в России на лето. По данным на конец весны, спрос превышает прошлогодний уровень на две трети. Москва уступила место Санкт-Петербургу, а Анапа и Калининград обогнали в рейтинге столицу Приволжья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по количеству бронирований жилья на предстоящее лето является Санкт-Петербург – на него приходится более десятой доли от всех заказов. Еще 8% бронирований сделано в столице. Прибрежные курортные города и поселки Краснодарского края, среди которых Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик – по суммарному количеству бронирований превысили 10% от всех заказов по России. При этом сильнее всего по стране – более чем в два раза – выросло количество бронирований в Москве, Краснодаре и Владивостоке.

Значительный прирост заказов связан в том числе с увеличением горизонта планирования. В этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда – на 15 дней раньше, чем делали это в прошлом году. Такая тенденция является следствием растущей популярности внутреннего туризма. Россияне заблаговременно задумываются об отдыхе, чтобы успеть выбрать наиболее привлекательные и выгодные варианты.

По данным на конец весны, средний чек на размещение в отелях и других объектах туристического жилья по стране вырос на 20% год к году и составляет 5 600 рублей в сутки. В Нижнем Новгороде цена бронирования составила 6,3 тыс. руб. в сутки.

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«МТС Travel» — часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».