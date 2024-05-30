Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID

Вход в профиль KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии

KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touch ID или Face ID. Благодаря этому процесс входа в аккаунт стал еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция входа в профиль в мобильном приложении KION доступна для уже авторизованных пользователей на устройствах Android и iOS. Функция Face ID и Touch ID должна быть доступна на устройстве. Для того, чтобы начать пользоваться сменой профиля по биометрии, нужно включить соответствующие настройки в устройстве. Метод входа в профиль с помощью биометрии автоматически выбирается устройством в зависимости от того, какой вид биометрии на нем поддерживается.

Вход по Touch ID или Face ID реализован на базе решений от Google и Apple. KION не собирает и не передает биометрические данные пользователей сторонним сервисам.

«Мы постоянно работаем над повышением комфорта пользователей при использовании KION и просмотра контента. Вход в профиль по биометрии делает просмотр контента более безопасным, особенно для детей — получить доступ к контенту можно будет в соответствии с возрастом пользователя. А также позволяет заходить в профиль быстрее и проще», — сказал директор по развитию продукта и технологий KION Алексей Арефьев.

Ранее вход в аккаунт был доступен только по ручному вводу ПИН-кода. В случае, если устройство не распознает лицо или отпечаток пальца пользователя, войти в профиль также можно будет с помощью ПИН-кода.

Функция доступна при обновлении приложения в App Store и Google Play.

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