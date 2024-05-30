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«Заметки Mail.ru» вышли из бета-версии

Сервис «Заметки Mail.ru» вышел из бета-версии и представил аналитику за год. Теперь пользователям доступны все функции сервиса без ограничений. За отчетный период пользователи самостоятельно создали более 1,5 млн заметок и сохранили около 1,4 млн входящих писем в «Заметки».

За год «Заметки» получили более 20 новых функциональных возможностей, включая нейросетевые. Благодаря внедрению ИИ пользователям стали доступны генерация текстов на заданную тему и идей, а также создание постов для социальных сетей.

Кроме того, большинство пользователей «Заметок» предпочитают форматирование текста, а также активно используют выделение важных записей цветом. По итогам отчетного периода самым популярным цветом для выделения важной заметки стал красный.

«В течение года «Заметки» помогали пользователям создавать тексты, не забывать главное, составлять вишлисты желаемых подарков, готовиться к поездкам или чему-то важному, используя удобные шаблоны. В ближайшее время мы представим множество новых функциональностей, которые помогут быть еще продуктивнее в ежедневной рутине», — отметил Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления Mail.ru. ‎

«Заметки Mail.ru» были запущены 31 мая 2023 г. Это сервис, где можно быстро делать записи о чём угодно. В «Заметках» удобно фиксировать идеи, как только они возникают, составлять и редактировать списки рабочих задач и домашних дел, не отрываясь от «Почты» и файлов в «Облаке».

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