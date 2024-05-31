Аналитика Bronevik.com: количество спонтанных путешествий по России растет, но их доля в турпотоке снижается

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», изучила, как туристы планировали поездки по стране последние 12 месяцев. Согласно исследованию, россияне стали совершать на треть (+31%) больше спонтанных путешествий. Но при этом доля таких поездок в общем турпотоке заметно снизилась.

За последний год 24% бронирований в российских отелях и других объектах размещения были совершены непосредственно в день заселения, а 13% заказов делались за один день до даты заезда. Общая доля спонтанных (совершенных за один день или в день заезда) бронирований туристического жилья от всех заказов снизилась до 37%. Годом ранее этот показатель составлял 64%. Таким образом, несмотря на рост в абсолютном выражении, спонтанные поездки перестали быть самым популярным видом путешествий среди россиян.

Самым выгодным для туристов оказался ценник на заселение в отели день в день – в среднем 3,9 тыс. руб. за ночь. При бронировании за день он составил 4,2 тыс. руб. за ночь, а для всех остальных заказов (за два и более дней до заселения) – 5 тыс. руб.

«В последний год глубина бронирования туристического жилья растет вместе с потребительской уверенностью россиян – в пиковые сезоны на популярных направлениях она достигает трех и более месяцев. И все же, хотя доля спонтанных поездок заметно снизилась, нельзя утверждать, что они потеряли популярность среди наших соотечественников. Напротив, все больше людей помимо заранее запланированных продолжительных отпусков регулярно отправляются в короткие путешествия по стране. Так, по данным «МТС Travel», поездки выходного дня занимают не менее трети в структуре внутреннего турпотока. Часто люди просто открывают отельный агрегатор, находят привлекательные предложения с «горящими» ценами и собирают чемодан. Для отельеров же динамическое ценообразование и скидки last minute становятся дополнительным инструментом поддержания стабильной загрузки их объектов. Ведь лучше дать хорошую скидку на непроданные номера, чем вообще не продать их», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.