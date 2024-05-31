Более половины одиноких россиян готовы использовать чат GPT, чтобы придумать сценарий свидания

Эксперты сервиса для знакомств «Мамба» провели опрос и выяснили, как россияне относятся к роли новых технологий в их личной жизни, готовы ли отправить своего аватара на первое свидание, а также попробовать романтические отношения с самим искусственным интеллектом.

Как выяснилось, большинство респондентов (71% мужчин и 69% женщин) не используют ИИ-инструменты для редактирования фотографий в своих профилях на сайтах знакомств, считая это несправедливым по отношению к потенциальным партнерам. При этом каждый десятый мужчина уже успел воспользоваться чат-ботом, чтобы оформить раздел «О себе» в анкете, а еще 40% опрошенных планируют попробовать сделать это в ближайшее время. Кроме того, более половины респондентов обоих полов не прочь применить ресурсы ИИ для генерации сценариев идеального свидания на основе известных о потенциальном партнере фактов.

Рассуждая о свиданиях, почти треть опрошенных мужчин и женщин (32% и 28% соответственно) считают целесообразным сначала увидеться в метавселенной при помощи аватаров, а уже после – принимать решение о живой встрече в офлайне. Остальные участники опроса признались, что слишком далеки от мира метавселенных и цифровых личностей и не визуализируют свидания такого формата.

«Пользователи действительно пробуют использовать ИИ для генерации сообщений в переписке и со временем этот тренд будет нарастать. Однако повсеместное внедрение чат-ботов с искусственным интеллектом в дейтинг-приложения вряд ли будет реализовано, так как сопровождается определенными рисками. К примеру, такой софт является основным инструментом работы для спамеров и мошенников, а безопасность пользователей - один из ключевых приоритетов любого сервиса для знакомств, - сказала PR‐менеджер сайта знакомств «Мамба» Наталья Красильникова. – «Мамба» выступает за «живое» общение - люди должны знакомиться с реальными людьми. У нас нет встроенных фильтров для улучшения фото, а усиление геймификации процесса знакомства до использования аватаров в приложении не считаем удачной идеей. Общественный ответ и механизмы регулирования заработают тогда, когда использование ИИ станет более массовым явлением»

Почти половина опрошенных мужчин и женщин (55% и 47% соответственно) готовы на двухдневный роман с ИИ в качестве эксперимента при условии, что тот сможет общаться голосом, шутить и считывать эмоции. При этом 17% мужчин высказались, что готовы на такие эксперименты из-за ощущения одиночества. Остальные респонденты с опасением смотрят на подобные возможности: романтизация взаимодействий с виртуальным помощником кажется им отклонением. Еще один страх – перспектива секса с искусственным интеллектом. 18% опрошенных заявили, что не никогда не «секстились» даже с живым человеком, а интим-сервисы с ИИ успели опробовать лишь 5% мужчин и 2% женщин.

Если в будущем искусственный интеллект научится предсказывать судьбу отношений, то 75% мужчин будут готовы купить абонемент на такие запросы. А вот женщины менее склонны доверять современным технологиям: 45% предпочтут сделать расклад таро или рассчитать астрологическую совместимость с целью оценки перспектив.

В рамках исследования Mamba были опрошены 4800 мужчин и женщин в возрасте 18-40 лет, пользователи приложения Mamba. Выборка является репрезентативной для территории России в соответствии с социологическими таблицами (уровень достоверности 95%, погрешности менее 5%).

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«Мамба» — онлайн-площадка для новых знакомств, где зарегистрировано более 60 млн человек. Ежедневно на сервисе знакомится 3 млн человек, а ежемесячно регистрируется порядка 1 млн новых анкет.