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CTI и «Барсум» заключили партнерское соглашение

Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и компания «Барсум», ведущий российский разработчик программных продуктов для телекоммуникационной отрасли, заключили партнерское соглашение. Подтвердив статус Silver Partner, CTI предложит клиентам и заказчикам системы учета и контроля корпоративного трафика, которые помогут бизнесу сократить расходы на услуги связи. Об этом CNews сообщили представители CTI.

Компания «Барсум» разрабатывает решения для контроля трафика в корпоративных и ведомственных сетях передачи данных, контроля качества видеоконференцсвязи, предупреждения несанкционированного доступа к ресурсам телекоммуникационного оборудования, оперативного оповещения о состоянии сетей, управления телекоммуникационными затратами и другие решения из области OSS/BSS-систем. Продукты «Барсум» внесены в реестр отечественного ПО.

Необходимая техническая экспертиза и высокий уровень компетенций системного интегратора CTI подтверждены масштабными реализованными проектами. В портфеле компании проекты для ведущих корпоративных заказчиков, а также более 350 действующих сервисных контрактов по поддержке ИТ-инфраструктуры крупных ритейлеров, телеком-операторов, банков.

«Благодаря партнерству с компанией «Барсум» заказчики CTI получат доступ к хорошо зарекомендовавшим себя решениям, позволяющим сократить затраты на услуги связи. Системы учета и контроля корпоративного трафика сегодня очень востребованы бизнесом. В рамках заключенного соглашения специалисты CTI предложат клиентам продукты Барсум, а также услуги по их интеграции и последующую техническую поддержку», – сказал Никита Монахов, руководитель группы унифицированных коммуникаций CTI.

«Как показывает наш опыт, использование систем тарификации в корпоративном сегменте помогает клиентам контролировать как расходы, так и работу сотрудников, и является одним из основополагающих факторов при построении телефонной сети предприятия. Благодаря партнерству с компанией CTI решения Барсум найдут применение у заказчиков из разных отраслей и разных масштабов. Я уверена, что компания CTI станет одним из первых наших партнеров, кто успешно реализует наше новое решение Barsum Next у своих заказчиков», – сказала Александра Голубева, руководитель отдела продаж Барсум.

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Компания CTI – системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Компания имеет 21-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного масштаба и уровня сложности по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.

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