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«МегаФон» усилил сеть в центральном районе Кирова

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование около Театральной площади, на Октябрьском проспекте, набережной Грина, в Александровском саду и исторической части центра города. Специалисты «МегаФона» на 30% увеличили здесь емкость сети, чтобы обеспечить качественную голосовую связь и мобильный интернет для многочисленных жителей и гостей города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Вблизи локаций, где были проведены работы на телеком-оборудовании, в том числе, будут проходить праздничные мероприятия, посвященные 650-летию Кирова. Увеличение емкости базовых станций позволит одновременно большему числу абонентов звонить и выходить в интернет с мобильных устройств, что особенно важно в период пиковых нагрузок на сеть.

«Мы уделили внимание развитию телеком-инфраструктуры в районе аэропорта, железнодорожного вокзала, подъездных путей к столице региона, так как в рамках празднования юбилея Кирова увеличится туристический поток жителей области и гостей из других субъектов страны. Расположенные в этих локациях телеком-объекты также готовы к увеличению нагрузки, как и базовые станции, расположенные рядом с местами праздничных мероприятий. В прошлом году в День города абоненты использовали около 100 тыс. ГБ интернет-трафика и провели за разговорами почти 1,5 млн минут», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Согласно аналитике обезличенных данных «МегаФона», в июне 2023 г. Киров чаще всего посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. На гостей из этих регионов пришлось 56% от общего числа путешественников, прибывших воздушным или железнодорожным транспортом. Высокий интерес проявляют туристы из Архангельской, Вологодской, Самарской, Мурманской областей, а также Татарстана и Башкирии.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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