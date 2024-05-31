«МегаФон» включил 4G в камчатском селе Пущино

Более 100 сельчан в Мильковском районе Камчатского края впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения «МегаФона». Оператор модернизировал существующее телеком-оборудование в селе Пущино, в результате чего мобильный интернет на скорости до 30 Мбит/с появился не только на территории села, но и на части автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково — Усть-Камчатск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С появлением быстрого мобильного интернета в селе Пущино абоненты «МегаФона» могут получать электронные государственные услуги, пользоваться цифровыми сервисами и образовательными платформами, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, читать новости в интернете, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку онлайн и смотреть фильмы в высоком разрешении с помощью своих гаджетов.

Мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с пользуются не только местные жители, а также автомобилисты и туристы. Через населенный пункт проходит трасса регионального значения «Петропавловск-Камчатский — Мильково — Усть-Камчатск». Мильково широко известно среди активных и творческих людей Камчатки – здесь регулярно проводится рок-фестиваль и Бликфест «Мильковский Арбат». В зимнее через село проходит трасса популярной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» - ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самую протяженную гонку на собачьих упряжках в мире.

Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

«Когда мы разрабатываем технические решения для модернизации телеком‑объектов в малых населенных пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить уверенное покрытие на максимальной территории и стабильный прием сигнала как на улице, так и внутри помещений, чтобы жители небольших поселений могли пользоваться возможностями LTE-сети наравне с жителями крупных городов», - сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.