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МТС запустила LTE в брянской Суземке

МТС, цифровая экосистема сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Суземке Брянской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в поселке выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в центральной части поселка, а также в районе промышленных баз и железнодорожного вокзала. Местные жители и приезжие могут без задержек загружать почту, соцсети, читать новости, пользоваться госуслугами, оплатой онлайн и другими цифровыми сервисами.

«После модернизации МТС обеспечила усиленное покрытие в Суземке, где проживает более восьми тыс. человек. Запущенное оборудование снизило нагрузку на сеть, увеличив ее емкость. Новая скорость мобильного интернета позволит пользоваться всеми цифровыми сервисами, в том числе для оперативного обмена информацией», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

За последнее время МТС в Брянской области улучшило связь в Сураже, Пушкарной Слободе Севского района, Новых Дарковичах и Свени-Транспортной, в селе Павличи Клинцовского района, по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в селах Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, на трассах «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино и «Брянск-Беларусь» в районе Добруни.

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