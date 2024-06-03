Компьютерные игры для незрячих детей: «Билайн», Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью

«Билайн», инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют результаты года работы курса цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики, запущенного в 2023 г., и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

За год существования платформы материалами курсов воспользовались 12,3 тыс. человек, более 6,9 тыс. незрячих людей полностью прошли курсы, 944 из них получили персональную консультацию кураторов, более 1,5 тыс. учителей, которые работают с детьми с инвалидностью, познакомились с материалами платформы для использования в своей дальнейшее работе.

Помогающие цифровые технологии, представленные на платформе, помогают повысить качество жизни и самостоятельность незрячих пользователей: они позволяют безопасно передвигаться в городской среде, общаться в соцсетях, совершать покупки, контролировать финансы, повышают качество и скорость обучения – для всех этих задач незрячие эксперты разработали пошаговое руководство. Отдельными важными направлениями обучения стали обзоры наиболее подходящих с точки зрения доступности смартфонов на базе ОС Android, устройств с клавиатурой Брайля, а также доступных для незрячих пользователей музыкальных сервисов.

Гейминг — новое важное направление развития платформы. Обзор компьютерных игр для незрячих детей и подростков, подготовленный незрячими экспертами инклюзивного проекта Everland, появился на платформе в День защиты детей первого июня 2024 г.

В обзоре представлены лучшие игры для незрячих пользователей в различных игровых жанрах: стратегии, квесты, симуляторы, MUD. Обзор содержит подробное описание сюжета игры, важные ссылки для загрузки всех материалов, ссылки на сообщества, где можно будет пообщаться с опытными игроками. Материалы сопровождаются короткими роликами, иллюстрирующими то, как устроен игровой процесс.

Оценку доступности провели для девяти игр российских и иностранных разработчиков, наиболее популярных среди незрячих детей и подростков по всему миру. Отбор игр для обзора проводился по нескольким основным критериям, в основе которых – влияние на развитие практических навыков у пользователя: пространственного, образного, логического и стратегического мышления, умения ориентироваться на местности, умения общаться и договариваться, быстроты реакции и принятия решений, оценки ситуации.

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию «Билайна»: «Мы дополнили наш проект по обучению помогающим технологиям разделом про игры потому, что уверены, что игры – важная часть современного детства. Мы хотим, чтобы дети с инвалидностью имели возможность не только полноценно учиться и развиваться в нашем цифровом мире, но и играть в компьютерные и мобильные игры, общаться со сверстниками и быть полностью интегрированными в повседневную жизнь, без каких-либо барьеров среды и стереотипов со стороны общества. Результаты года работы проекта доказывают его востребованность, а отзывы самих участников – значимость и важность для жизни конкретных людей. Мы хотим, чтобы технологии были доступны тем, кому они нужнее всего и много делаем, чтобы это случилось».

Елена Мартынова, основатель платформы Everland: «Несмотря на быстрое развитие игровой индустрии, подавляющее большинство компьютерных игр недоступны для незрячих пользователей, поскольку подразумевают графический интерфейс и делают упор на визуальную составляющую. Исключение здесь могут составить текстовые квесты, браузерные игры или муды. При этом в настоящее время как в России, так и за рубежом нет полноценного и комплексного исследования по тому, какую долю занимает в игровой индустрии рынок компьютерных и мобильных игр для незрячих пользователей. С помощью нового курса и обзора мы надеемся привлечь внимание разработчиков к проблеме и мотивировать их создавать доступный контент, который будет способствовать развитию важных навыков у детей и подростков с инвалидностью по зрению».

Онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков разработан незрячими экспертами Everland по тестированию цифровых платформ с привлечением методологов билайн университета. Обучение ведется применительно к трем платформам - Windows, iOS, Android. Каждый курс состоит из 8-15 уроков продолжительностью 20-30 минут. Уроки состоят из видео, которые объясняют процесс взаимодействия с устройством и текстовой части, которая содержит пояснения, горячие клавиши, ссылки и т.д. После каждого урока предлагается пройти короткие тесты, которые закрепляют пройденный материал. На платформе также можно найти информацию об ассистивных устройствах, которые помогают людям с различными нарушениями здоровья: скринридерах – программах для считывания текста с экрана гаджетов, айтрекерах — устройствах для управления компьютером глазами, специальных джойстиках для людей с нарушением моторики, программе LINKa для людей с нарушениями речи и т.д. Специальный раздел, созданный совместно с экспертами Лаборатории Касперского, посвящен безопасности в интернете.

Напомним, что «Билайн» и Everland также являются амбассадорами проекта «Открыто для всех» и совместно развивают комплексные решения, направленные на повышение качества жизни людей с инвалидностью: в июне 2022 г. в рамках проекта «Билайн» присоединился к Национальному инклюзивному договору.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.