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МТС подключает райцентры Тамбовщины к широкополосному доступу в интернет

Более 7 тыс. жителей города Рассказово Тамбовской области впервые получили доступ к фиксированному интернету МТС. Подключить высокоскоростной интернет могут жители многоквартирных домов во всех частях города, включая микрорайоны Центральный, 60 лет Рассказово, Дубняк и еще 5 ЖК. Скорость передачи данных для жителей Рассказово составляет 100 Мбит/с.

Для обеспечения жителей Рассказово высокоскоростным проводным доступом в интернет специалисты компании проложили более 20 км волоконно-оптических линий связи в жилом секторе многоквартирных домов Рассказово. В настоящий момент высокоскоростной домашний интернет стал доступен в каждом четвертом многоквартирном доме города.

Интернет на скорости до 100 Мбит/с дает возможность использовать несколько устройств без потери скорости даже в часы пиковых нагрузок, подключать «умные приборы», смотреть ТВ и видео в HD-формате, скачивать «тяжелый» контент за секунды и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

«Проект по обеспечению населенных пунктов Тамбовщины проводным интернетом является одним из приоритетных для нас в нашем регионе. Ранее МТС первой из провайдеров обеспечила доступ в Сеть более 1,5 тыс. жителей села Столовое Тамбовского района. Теперь домашний интернет со стабильно высокими скоростями пришел в многоквартирные дома Рассказово. Нам важно, чтобы жители тамбовских райцентров и густонаселенных поселков в области имели возможность пользоваться в полной мере всеми современными цифровыми сервисами: госуслугами, онлайн-банкингом, экономить на покупках в интернет-магазинах, просматривать хорошие фильмы, а при желании – работать или учиться удаленно. Запуски фиксированной связи в Столовом и Рассказово продемонстрировали высокую потребность местных жителей в интернете, поэтому мы планируем продолжить развитие проекта и в других отдаленных от областной столицы населенных пунктах», – сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

Чтобы подключить скоростной домашний интернет, потребуется интернет-роутер и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить информацию и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте МТС в Тамбовской области.

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