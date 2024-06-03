МТС подключила свыше 2000 жителей Альметьевска к гигабитному интернету

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в пяти многоэтажках Альметьевска. Более 2000 человек, проживающих в домах рядом с городским автовокзалом на улице Автомобилистов, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы по установке нового телеком-оборудования в пяти многоквартирных домах Альметьевска – №5, 9, 11, 15 по улице Автомобилистов, построенных по программе социальной ипотеки, и в доме №32 по улице 8 Марта. Технология позволяет подключить в многоквартирном доме интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволят альметьевцам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах. Кроме того, теперь жители смогут ежемесячно экономить на связи до 40% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«МТС продолжает работу над развитием цифровой инфраструктуры в городах республики и доступностью сервисов для татарстанцев. Помимо доступа к цифровым решениям для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети домашнего интернета дает возможность еще большему числу жителей сократить затраты на связь и ТВ. Наше предложение будет особенно актуально для больших семей, где у каждого есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. Кроме этого, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION. В дополнение, всеми услугами можно управлять с помощью единого лицевого счета, что делает пользование решениями экосистемы ее удобнее», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Для подключения домашнего интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/с, а также техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.