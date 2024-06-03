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Онлайн-сервис на портале госуслуг Подмосковья поможет узнать о назначении ежегодной выплаты для школьников

«На региональном портале к четырем социальным услугам для семей с детьми подключили умный сервис. Он автоматически проверяет, была ли назначена выплата в текущем календарном году, и выводит на экран информационное сообщение. В нем отображаются в том числе сведения, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Это нововведение поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги, поскольку исключает вероятность подачи дублирующих заявок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки информации о ранее назначенной мере социальной поддержки подключен к услугам «Предоставление семьям подарочного набора для первоклассника», «Предоставление выплаты на обучающегося», «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье», «Ежегодная выплата на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Подмосковья доступно более 370 онлайн-услуг и функций. Чтобы воспользоваться ими, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, перейти на страницу нужной услуги и заполнить электронную форму заявления.

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