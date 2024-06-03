CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Россияне все чаще получают предложение сдать биометрические данные

Россияне все чаще получают предложение сдать биометрические данные. Соглашается сдать биометрию лишь один из трех получивших такое предложение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2,5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россиян, которым уже предлагали сдать биометрические данные, за год стало больше в 1,5 раза: 18% сегодня против 12% в 2023 г.

Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта «Госуслуг». Биометрию могут собирать и работодатели (например, в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца).

Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение, каждый второй отказывается.

Среди мужчин больше тех, кто сталкивался с запросами на сбор биометрических данных, но они чаще, чем женщины, отказывают. Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет.

Недавно SuperJob выяснил, что расплачиваться в магазинах с помощью биометрии готовы на данный момент только 6% россиян.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 379. Время проведения: 26—30 мая 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2,5 ты. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Мощная атака на операторов связи затормозила внешнеэкономическую деятельность российских компаний

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024