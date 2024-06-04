Директором по финансовым сервисам «Авито» стала Татьяна Жаркова

«Авито» объявила о назначении Татьяны Жарковой директором по финансовым сервисам компании. Жаркова имеет 30-ти летний опыт развития и трансформаций в финансовой отрасли, реализовав проекты по запуску новых бизнесов, стратегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк Рус», «Ассоциация ФинТех», блокчейн-оператор «Системы распределенного реестра».

Жаркова имеет степень кандидата экономических наук. Является членом экспертной группы при Государственной Думе по регулированию криптовалют.

Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в «Авито», сказала: «Финтех-миссия «Авито» — предложить пользователям комфортный и бесшовный опыт онлайн-покупок, поставив во главу угла — удобство наших клиентов — покупателей и продавцов. Мы оптимизируем путь пользователя, увеличиваем количество сделок и поддерживаем финансовую активность на платформе. Вместе с партнерами создаем линейку финтех-продуктов, органично встраиваемых в клиентский путь, обеспечивая безопасность и доступность сервисов. Мы видим это как важную стратегическую инициативу, которая позволит бизнесу расти в долгосрочной перспективе».

Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса в «Авито», сказал: «Мы работаем над созданием надёжных и гибких финансовых продуктов, которые легко интегрируются в «Авито», чтобы наш бизнес мог расти в долгосрочной перспективе. Мы делаем фокус на развитии внутреннего платежного инструмента «Авито Кошелька», с использованием которого покупки станут более выгодными. Также мы продолжим, совместно с партнерами, развивать кредиты между пользователями (C2C-кредиты), которые помогут людям приобретать товары, автомобили, жилье, а также поддержат малый и средний бизнес. Татьяна будет отвечать за разработку и реализацию нашей стратегии, работая в тесном сотрудничестве с лидерами бизнес-направлений и продуктовыми командами. Мы уверены, что благодаря её опыту наше финтех-направление достигнет нового уровня».

Ранее в 2024 г. «Авито» запустил «Кошелек» — универсальный и полноценный платёжный инструмент, с помощью которого можно оплачивать товары с «Авито Доставкой».

Также в этом году на платформе совместно с финансовыми партнерами были запущены кредиты в сделках между частными пользователями.