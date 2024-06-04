«МегаФон»: весной на автодороге Надым-Салехард мобильный трафик вырос в 7,7 раза

Весной 2024 г. на автодороге Надым-Салехард значительно увеличилась мобильная активность автомобилистов и пассажиров. К маю 2024 г. на единственной транспортной артерии, связывающей Надым с региональной столицей Ямала, длительность голосовых звонков выросла в пять раз, а трафик передачи данных — более чем в семь раз по сравнению с началом года. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Голосовая связь и 4G-интернет на всем протяжении автодороги впервые появились в январе 2024 г. Масштабный проект по обеспечению современной связью северной трассы был инициирован правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и реализован «МегаФоном».

«Качественная связь на дорогах — это не только безопасность, но и комфорт для всех автопутешественников. Мы работаем над тем, чтобы каждый водитель и пассажир могли чувствовать себя уверенно и комфортно в любой точке маршрута, имея возможность связаться с экстренными службами, использовать навигатор, посмотреть видео или даже поработать в интернете. Это важный шаг в развитии информационной инфраструктуры региона и улучшении качества жизни людей», — сказал Константин Оболтин, заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного департамента информационных технологий и связи.

Востребованность преобразований подтверждают данные аналитиков сотового оператора. Уже через месяц после запуска телеком-инфраструктуры число абонентов, выходивших на связь на трассе между Надымом и Салехардом, увеличилось на 86%. Объем голосовых звонков вырос в два раза, а показатель использования мобильного интернета — втрое. В весенние месяцы мобильная активность продолжила расти, в апреле зафиксирован более чем семикратный рост трафика передачи данных и почти в пять раз увеличилась суммарная длительность голосовых вызовов. Максимальные показатели сохранялись и в первую, праздничную, декаду мая 2024 г.

Аналитики отмечают, что 55% от всего интернет-трафика использовали жители полуострова, остальное — приезжие. В весенние месяцы на связь здесь выходили абоненты из 73 регионов страны. Наиболее активными были визитеры из Тюменской области, Югры, Московского региона, Омской и Свердловской областей.

Ямальцы и гости полуострова прокачали на северной трассе более 43 тыс. ГБ. Этого объема данных хватит, чтобы отправить 44 млн текстовых сообщений в WhatsApp или на 98 тыс. часов видеозвонков в Telegram, а также чтобы посмотреть более 22 тыс. фильмов хорошем качестве. А суммарное время телефонных разговоров за этот же период приближается к 13 тыс. часов.

«С учетом протяженности объекта и рельефа местности наши инженеры просчитали расположение мачт с оборудованием так, чтобы связь была “бесшовной”. Сектора базовых станций направлены вдоль автодороги навстречу друг другу, зоны их покрытия пересекаются. Аппаратный и программный комплексы связи плавно переключают работающий смартфон из одной соты в другую даже при быстром движении. Благодаря грамотному планированию радиосети абоненты не чувствуют «швов» между зонами покрытия и могут оставаться онлайн на протяжении всего пути», — сказал директор «МегаФона» на Ямале и в Югре Дмитрий Мелихов.