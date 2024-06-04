«МТС Юрент» ужесточает ответственность за нарушение ПДД

МТС совместно с сервисом кикшеринга «МТС Юрент» и другими операторами ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. С начала сезона «МТС Юрент» выписал порядка 35 тыс. штрафов по всей России, более 1,5 тыс. из которых – в Нижнем Новгороде. Больше всего штрафов вынесено за неправильную парковку и езду вдвоем.

Сервис проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более 1 человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения и культуры вождения электросамокатов.

Так, с 27 мая сервисные штрафы за основные нарушения составляют: езда в состоянии алкогольного, наркотического опьянения — штраф 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 14 дней); сспользование электросамокатов несовершеннолетними: передача управления ребенку — штраф 10 тыс. руб. и пожизненная блокировка; управление самокатом до 18 лет — блокировка в приложении (ранее – блокировка); езда на электросамокате двух и более человек — штраф 5 тыс. руб. (ранее — штраф 800 руб.); неспешивание на пешеходном переходе — штраф 1 тыс. руб. (ранее — предупреждение, а при повторном нарушении — блокировка до 1 месяца); неправильная парковка — штраф 500 руб. (ранее — штраф 500 руб., при повторном нарушении — штраф 1 тыс. руб.); ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 1 месяц); ДТП по вине пользователя с причинением вреда имуществу — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 1 месяц); ДТП по вине пользователя с причинением вреда инфраструктуре — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 14 дней).

Штрафы за езду в нетрезвом виде, а также за ДТП по вине пользователя операторы будут выносить при наличии соответствующих подтверждающих документов от компетентных органов, например, ГИБДД и других органов исполнительной власти.

Сервис также начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации с помощью сервиса «МТС ID». В настоящий момент выявлено и заблокировано около 2 тыс. аккаунтов, зарегистрированных на несовершеннолетних пользователей.

Средства от штрафов операторы кикшеринга направят на развитие образовательных и инфраструктурных проектов, которые будут полезны городам и пользователям. Для этого рассматривается вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности.

1 руб. с каждой поездки «МТС Юрент» будет направлять на развитие городской инфраструктуры для безопасной езды на самокатах и образовательные мероприятия.