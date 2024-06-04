«Островок» запустил мобильное приложение для отельеров

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запустил мобильное приложение «Островок! Экстранет». С его помощью отельеры и владельцы недвижимости, зарегистрированные на платформе, смогут оперативно управлять своими объектами и бронированиями прямо с экрана смартфона. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

Мобильное приложение предоставляет доступ к основным функциям веб-версии «Экстранета» «Островка». В частности, в разделе «Доступность» отельеры могут открывать или закрывать продажи на определенные даты, а также корректировать стоимость тарифов.

В разделе «Бронирования» доступна информация обо всех заказах. Бронирования можно отфильтровать, например, по дате создания, статусу, типу оплаты, датам заезда и выезда.

Функционал приложения позволяет отельерам связываться с гостями с помощью звонка или через чат. История переписки с гостем хранится в разделе «Сообщения».

Во вкладке «Счета» отельеру доступны платежные и закрывающие документы.

В разделе «Отзывы» отображаются комментарии гостей, оставленные после проживания в объекте. В этом же разделе у отельеров есть возможность благодарить за обратную связь, отвечать на критику, информировать об изменениях в объекте.

В разделе «Поддержка» собраны полезные материалы для отельеров: ссылка на «Базу знаний» с ответами на частые вопросы по работе с платформой, а также контакты службы поддержки, с которой можно связаться через чат, звонок в колл-центр или по электронной почте прямо из приложения.

Мгновенные push-уведомления оповестят отельера о новых бронированиях, изменениях или отменах заказов, а также о сообщениях от гостей. При этом приложение поддерживает возможность управления сразу несколькими объектами размещения.

Дарья Кочеткова, управляющий директор «Островка»: «Экстранет – это комплексный инструмент управления объектом, и на адаптацию его функционала под оперативный мобильный формат потребовалось немало времени и ресурсов. Запуска мобильного приложения «Экстранета» ждали многие отельеры и особенно владельцы малых объектов размещения, которым критически важно иметь возможность управлять своими объектами в режиме реального времени. Новое мобильное приложение станет удобным инструментом, благодаря которому отельеры смогут быстро реагировать на любые изменения, быть на связи с клиентами, предоставлять лучший сервис и тем самым повышать эффективность своего бизнеса».

Мобильное приложение «Островок! Экстранет» доступно пользователям на платформах iOS и Android. Скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play. Чтобы начать работать с приложением, пользователю необходимо быть зарегистрированным в «Экстранете» «Островка» и использовать логин и пароль от личного кабинета для авторизации.