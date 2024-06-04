Первое в России «Нейрокладбище» с цифровыми аватарами умерших запустят в Москве в 2024 году

Ритуальная служба «Ритуал.ру» совместно с ИT компаний Dragons Code заключили соглашение о запуске первого в России цифрового «Нейрокладбища», стартовые инвестиции 30 млн руб. Услуга станет революционным решением в ритуальной сфере, помогая людям справляться с горечью утраты и тяжелой депрессией. Об этом CNews сообщили представители «Ритуал.ру».

С психологической точки зрения, «Нейро-кладбище» предоставляет возможность сохранять эмоциональную связь с ушедшими близкими, что может значительно облегчить процесс горевания. Визуальные ИИ технологии, применяемые в проекте, позволяют воспроизводить важные моменты из жизни усопших, их голоса и манеру общения, что помогает близким справляться с чувствами утраты и продолжать чувствовать их присутствие и оказывать поддержку, если необходимо

Михаил Марцинюк, основатель компании Dragons Code, отметил: «Мы рады объявить о нашем партнерстве с Олегом Валерьевичем из «Ритуал.ру». Этот проект является значительным шагом вперед в использовании технологий дипфейк, больших языковых моделей и синтеза речи в ритуальной сфере Москвы. Вместе мы создадим уникальную похоронную услугу, которая поможет сохранить память о наших близких в цифровом формате и облегчит процесс переживания утраты. Это позволит вывести ритуальные услуги на новый уровень, предложив новые ритуальные услуги не только для Москвы, но и для всей России. Хотелось бы чтобы главной нейросетью была российская разработка от «Яндекса» или Сбербанка, надеемся с участием «Ритуал.ру» провести встречу на самом высоком уровне».

Проект «Нейрокладбище» включает три технологии искусственного интеллекта: цифровой аватар (Deepfake) — создание реалистичных визуальных образов усопших на основе фотографий и видео, что помогает сохранить их облик и передать эмоции; большие языковые модели (LLM) — симуляция мыслей и общения усопших, что позволяет их близким продолжать диалог и чувствовать связь, несмотря на физическую утрату; синтез речи — воспроизведение голоса усопшего для создания ощущения его присутствия и поддержки в трудные моменты.

Олег Шелягов также прокомментировал договоренности: «Я вижу огромный потенциал в этом проекте и верю, что “Нейро-кладбище” станет очередным прорывом в ритуальной сфере. Мы уже наметили планы на следующий этап — обсуждаем пилотную версии проекта и ее тестирование в 2024 году».