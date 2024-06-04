«Рег.ру» и Digilabs запустили сервис, который ускоряет «1С» в облаке на 30%

Решение адаптировано под работу систем «1С» корпоративного класса и позволяет клиентам решить несколько задач: обеспечить максимальную надежность кластеров «1С», увеличить их производительность, упростить миграцию на отечественные базы данных, снизить потребность в дефицитных ИТ-специалистах и собственной инфраструктуре. Продукт уже используется для повышения эффективности бэк-офиса «Рег.ру» и других компаний, входящих в группу «Рунити». Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

При работе «1С» в облаке пользователи часто испытывают проблемы с производительностью. Это связано с тем, что обычно облака не рассчитаны на подобного рода системы. «Рег.ру» и DigiLabs совместно развернули инфраструктуру, которая позволяет работать приложениям на базе «1С» в облаке так же быстро, как и в локальной инфраструктуре. В основе продукта оптимизированная под нагрузки облачная среда «Рег.ру», а также программно-аппаратный комплекс DigiLabs, включающий в себя ПО «Алькир», которое осуществляет онлайн-диагностику и повышает производительность кластера «1С».

Облачный сервис предназначен для любых компаний, которым важна высокая производительность и надежность «1С». В каждом проекте «Рег.ру» разворачивает среду в зависимости от количества пользователей у клиента. Поэтапная миграция данных без приостановки бизнес-процессов проводится как отдельная услуга. Предполагается тестовый доступ — в течение двух недель заказчики могут опробовать сервис и оперативно дать обратную связь разработчикам через онлайн-чат в личном кабинете. На протяжении всего периода тестирования заказчику доступна онлайн-поддержка по всем возникающим вопросам.

Перед тем, как запустить продукт в коммерческую эксплуатацию и подтвердить его эффективность, в «Рег.ру» провели сравнительное нагрузочное тестирование ресурсов большинства крупнейших облачных провайдеров России. Для этого была сгенерирована база данных с конфигурацией «1С:ERP Управление предприятием» размером 150 ГБ и разработаны сценарии тестирования с использованием подсистемы «Тест-центр», имитирующие многопользовательскую работу с базой.

«Мы оценивали количество ключевых операций, которое выполнялось за период теста, среднее время выполнения операций, APDEX, инфраструктурные метрики и стоимость сервисов. Результаты показали, что наш сервис дает в среднем прирост производительности на уровне порядка 30% в сравнении со всеми участниками тестирования. При этом стоимость аналогичной конфигурации инфраструктуры ниже на треть, чем у других провайдеров», — сказал Андрей Егоров, директор по продажам «Рег.ру».

«Мы выбрали «Рег.ру» как первого российского облачного провайдера, с которым будем вместе развивать платформу под «1С», опираясь на его экспертизу. Это партнерство позволит нам укрепить позиции на рынке и расширить клиентскую базу», — отметил Олег Пустоваров, руководитель проектов Digilabs.