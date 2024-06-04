«Яндекс Недвижимость» представила ML-калькулятор для расчета стоимости недвижимости

«Яндекс Недвижимость» запустила новое цифровое пространство – раздел «Про дом» для собственников и арендаторов недвижимости. Теперь каждый пользователь сервиса сможет в режиме реального времени узнать полезную информацию о любой квартире в России и воспользоваться удобными сервисами для управления собственными квадратными метрами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости».

Информация о квартире и ML-калькулятор

В «Про дом» пользователь может загрузить данные по интересующей квартире – адрес, количество комнат, этаж, площадь и состояние ремонта – и узнать динамику цены продажи и аренды в этом доме за последние несколько лет, а также в домах в радиусе 15 минут пешком и в целом в районе. Чем больше данных будет внесено, тем точнее получится расчет. Он производится с помощью ML-калькулятора, созданного на базе методов искусственного интеллекта. Калькулятор непрерывно обучается на накопленных данных «Яндекс Недвижимости» и «Яндекс Аренды», а это более 35 млн объявлений за более чем 15 лет, и учитывает около двухсот параметров. Среди них, например, геоданные, комнатность, ремонт в квартире, а также информация о состоянии дома и о ближайшей инфраструктуре (от транспортной доступности до наличия магазинов и ресторанов поблизости).

«ML-калькулятор оценивает реальную рыночную картину, – сказал Алексей Широков, руководитель продукта «Яндекс Недвижимость». – Например, для расчета арендной ставки берутся не просто желаемые цены, указанные в объявлениях, а ставки реальных сделок, совершенных с помощью сервиса «Яндекс Аренда» за последние три года с учетом текущей ситуации на рынке. При расчете рыночной цены продажи квартиры учитываются не только похожие объявления, но и статистика по району, городу и региону – средняя стоимость квадратного метра, количество предложений и т.д.».

С помощью удобных графиков собственники квартир смогут разобраться в тенденциях рынка и понять, как выгоднее распорядиться своей недвижимостью в данный момент. А арендаторам и покупателям динамика цен поможет подобрать лучший момент для аренды или покупки квартиры мечты.

По каждой загруженной квартире пользователи также получат подробную информацию о доме. В числе описываемых параметров, например, есть близость к метро, тип дома (серия), материал и год постройки, количество этажей, квартир и подъездов, высота потолков, наличие лифта и т.д. А в разделе «Объявления» смогут ознакомиться с актуальными квартирами, выставленными для продажи или аренды в этом же доме в данный момент, а также увидят уже закрытые лоты. Выставить загруженную в «Про дом» квартиру для продажи или аренды можно будет всего в пару кликов - все данные загрузятся автоматически.

Сервисные функции

Пользователям пространства «Про дом» также будут доступны функции подбора новостроек для покупки и сервис долгосрочной аренды жилья «Яндекс Аренда».

Под индивидуальный запрос пользователя эксперты «Яндекс Недвижимости» быстро и бесплатно сформируют список наиболее подходящих предложений в сегменте новостроек. Предложения будут учитывать важные для конкретного клиента параметры, актуальные ипотечные ставки, действующие специальные предложения от застройщиков и комфортный для пользователя ежемесячный платеж по ипотеке.