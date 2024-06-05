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«Газпром-Медиа Холдинг» планирует запустить единую подписку на Rutube, Premier и Yappy

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский сообщил о запуске единой подписки для цифровых активов холдинга. Пользователи получат доступ ко всему платному контенту онлайн-кинотеатра Premier, а также смогут смотреть без рекламы фильмы, сериалы, шоу и другие видео на национальном видеохостинге Rutube и в приложении вертикальных видео Yappy.

Единая подписка сделает просмотр контента более комфортным и удобным, так как все шоу, сериалы и фильмы будут собраны в одном месте.

«Подобное решение поможет не только привлечь новых пользователей, но и увеличить лояльность той аудитории, которая уже была на площадках. Это важный шаг развития цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Сергей Косинский также отметил, что единая подписка на Premier, Rutube и Yappy повысит вовлеченность аудитории. Контентная линейка будет расширена, благодаря чему зрители смогут с легкостью находить видео практически на любую тему.

Обновление запланировано на IV квартал 2024 г. Стоимость и другие детали подписки будут раскрыты позже.

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