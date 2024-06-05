Каждый второй россиянин считает, что испытывает цифровую зависимость

Количество людей, зависимых от цифровых технологий, растет. Три года назад 42% россиян признавались, что в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета, в этом году — уже 47%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

15% россиян уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 32% скорее согласны с этим. В то же время 53% утверждают, что не наблюдают у себя зависимости: 37% скорее убеждены в этом, еще 16% категорически отрицают наличие у себя каких-либо признаков.

Чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 59% среди участников опроса моложе 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет.

39% россиян сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс» — временный отказ от использования гаджетов и интернета. Из них 11% сознательно отказываются от цифровых устройств и интернета на некоторое время каждый день, 10% делают это несколько раз в неделю, а 9% — несколько раз в месяц. Ещё 7% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, а 2% — раз в несколько лет.

Однако большинство россиян (61%) не практикуют «цифровой детокс». Некоторые из них не могут позволить себе остаться без связи. Другие же воспринимают современные технологии как естественную среду обитания и не видят необходимости отказываться от них: «Жить в век технологий и отказываться от них — все равно что отказываться от воздуха», «Кто владеет информацией, тот владеет миром».

Число digital-зависимых людей растет: +5 процентных пунктов за три года. А количество россиян, ежедневно выделяющих время, свободное от гаджетов, уменьшается: минус 10 п.п. с 2021 г.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 27 мая — 3 июня 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов